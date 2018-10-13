ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:33

Fabrika işçisi devrilen forkliftin altında can verdi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir metal fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan Yılmaz Yuca (48) adlı işçi hayatını kaybetti.Olay öğlen saatlerinde Çayırova ilçesinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye...

Fabrika işçisi devrilen forkliftin altında can verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir metal fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan Yılmaz Yuca (48) adlı işçi hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Çayırova ilçesinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada forklift operatörü olarak çalışan Yılmaz Yuca, bir anda kullandığı forkliftin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Yuca, forkliftin altında kalarak yaralandı. Yuca’nın devrilen forkliftin altında kaldığını gören diğer işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince forkliftin altından çıkarılan yaralı Yuca, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde ise Yuca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yuca’nın cenazesi polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku