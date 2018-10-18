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18 Ekim 2018 Perşembe 09:41

Fabrika yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Bursa’da bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Tamamen kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın, dün gece 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde Kayapa...

Fabrika yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı
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Bursa’da bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Tamamen kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, dün gece 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Enerji Entegre geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre, BTSO Meclis Üyesi Ali Uğur’a ait olduğunu belirlenen fabrikada plastik kırma makinesinde başlayan yangına, çalışanlar müdahale etmek istedi. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı fabrikada, sık sık patlamalar meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları hala daha sürüyor.

Gün ağırınca fabrikadaki hasar ortaya çıktı

Öte yandan günün aydınlanmasıyla birlikte fabrikada meydana gelen hasar ortaya çıktı. Havadan görüntülenen fabrikada, yangına müdahale ediliyor. Beyaz dumanların yükseldiği fabrika kullanılamaz hale geldi.
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