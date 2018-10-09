ASAYİŞ:
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09 Ekim 2018 Salı 12:01

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta bir mermer fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, saat 11.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Organize Sanayi 1’inci Cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen...

Fabrikada çıkan yangın korkuttu
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Sivas’ta bir mermer fabrikasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Organize Sanayi 1’inci Cadde üzerinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın arşiv bölümünden duman çıktığının görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler yangının çıktığı yerde soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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