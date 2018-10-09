Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir lastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu.Malkara ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tesisteki kazanlarda ısının yükselmesi nedeniyle çatıdaki strafor kaplı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına aldı.
Fabrikada korkutan yangın
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir lastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu.Malkara ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tesisteki kazanlarda ısının...