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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:10

Faciadan kurtulan hastalar tedavi altında

İzmir Menderes’te 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan 8’i çocuk 10 kişi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde, 3’ü çocuk 5 kişi de Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde tedavi görüyor....

Faciadan kurtulan hastalar tedavi altında
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İzmir Menderes’te 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan 8’i çocuk 10 kişi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde, 3’ü çocuk 5 kişi de Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde tedavi görüyor. DEÜ’de tedavi gören hastalardan 9 aylık bebeğin taburcu olabileceği belirtilirken, aynı hastanede 5,5 aylık hamile kadının da doğumunun bekletildiği belirtildi.

DEÜ Hastanesi Rektör Yardımcısı ve Başhekimliğe vekalet eden Prof. Dr. Aynur Akay, dün sabah İzmir Menderes’te meydana gelen feci kazadan sağ kurtulan yaralı düzensiz göçmenlerle ilgili bilgi verdi. DEÜ’ye Iraklı uyruklu 10 düzensiz göçmenin başvurduğunu, bunlardan 8’inin çocuk, 2’sinin de yetişkin olduğunu belirten Prof. Dr. Akay, "Pazar sabahı 08.48 itibariyle 10 düzensiz göçmen hastanemize başvurdu. Bunlardan 8’i çocuk 2’si yetişkindi. Başvuran hastalar, 9 aylıktan 31 yaş aralığına kadardı. Çocuklardan 2’sinin, yetişkinlerden birinin durumu kritik. Bu hastalar şu an yoğun bakımda. Diğer hastaların durumu iyi. Hastanemizde tedavi gören çocuklardan 5’i kardeş. 5,5 aylık hamile bir düzensiz göçmenin suyu geldi. Doğum başlamak üzere ama karaciğer ve böbrekteki sorun nedeniyle doğumu erteliyoruz. 9 aylık bebek de taburcu olabilir durumda” dedi.

EÜ’deki çocuk hastanın durumu ağır

Öte yandan EÜ Hastanesinde de 3’ü çocuk 5 kişinin tedavileri sürüyor. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kamyon sürücüsü Mustafa Y. de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında. DEÜ Hastanesinde; 10 aylık erkek bebek Ş.H., 6,5 yaşındaki kız çocuğu Ş.H., 9 yaşındaki kız çocuğu M.H., 10 yaşındaki kız çocuğu S.H., 12 yaşındaki erkek çocuğu M.H., 8 yaşındaki kız çocuğu Z.A., 13 yaşındaki erkek çocuğu H.R., 15 yaşında erkek çocuğu, 20 yaşındaki erkek M.H. ve 31 yaşındaki hamile kadın A.A. tedavi görüyor.

Prof. Dr. Akay, yaralı hastaların taburcu edildikten sonra İzmir İl Göç İdaresine bildirileceğini kaydetti.
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