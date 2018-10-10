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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:50

Faciadan kurtulan kadın ifadesini verdi

İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciadan 28 saat yüzerek kurtulan Irak uyruklu kadın, emniyetteki ifadesinin ardından hastaneye götürüldü.

Faciadan kurtulan kadın ifadesini verdi
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İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciadan 28 saat yüzerek kurtulan Irak uyruklu kadın, emniyetteki ifadesinin ardından hastaneye götürüldü.

İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 8’e çıkarken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tam 28 saat üzerindeki can yeleği sayesinde yüzerek karaya çıkıp kurtulan Iraklı uyruklu kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından Karaburun Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının yüzünün soyulmuş olması dikkat çekti.
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