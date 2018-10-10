İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılan olayda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, facianın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 8’e çıkarken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Sahil Güvenlik ve deniz polisinin havadan ve denizden aramalarının devam ettiği bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi.

Ekiplerin, facianın yaşandığı bölgeyi karış karış aradığı görülürken, yaklaşık 25 göçmenin henüz kayıp olduğu ifade edildi.