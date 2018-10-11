ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:53

Fatih Terim’in kızına sosyal medyadan hakaret eden sanığa 15 bin lira tazminat cezası

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da cezaya çarptırıldı. Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim Bahçekapılı tarafından açılan 60 bin liralık tazminat davasında mahkeme, Durna’yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Fatih Terim'in kızına sosyal medyadan hakaret eden sanığa 15 bin lira tazminat cezası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da cezaya çarptırıldı. Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim Bahçekapılı tarafından açılan 60 bin liralık tazminat davasında mahkeme, Durna’yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 2016 yılında 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna’ya Terim ailesi tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş hazır bulundu. Duruşmada söz alan avukat Rezan Epözdemir, “Huzurdaki dava manevi tazminat davasıdır. Davalı davaya konu küfürleri kendisinin ettiğini kabul etmiş ve bu nedenle hakkında daha önce mahkumiyet kararı verilmiştir. Talep ettiğimiz miktar müvekkilimizin zenginleşmesini sağlamayacaktır. Ortada bir suç vardır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

“Müvekkilim pişmandır, maddi durumu göz önüne alınarak ceza verilsin”

Davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş ise, müvekkilinin olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktardı. Müvekkilinin olayın ardından özür dilediğini anlatan avukat Tavlaş, “Müvekkilimin asgari ücretin biraz üstünde geliri vardır. Öncelikle davanın reddini, aksi taktirde müvekkilimin maddi durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ederim” dedi.

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna’nın davacı Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim’e 5’er bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 28 Ağustos 2015’ten itibaren yasal faiziyle davacılara ödenmesini karara bağladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya (26) sosyal medya hesabından ağır hakaretlerde bulunan Anıl Ulaş Durna hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sonunda mahkemece Durna’nın 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Terim ailesi 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku