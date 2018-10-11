Fatih’te kapkaç kovalamacası kamerada

Fatih’te Macaristan uyruklu bir kişinin kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, polis ekiplerinin kamera tespitinin ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, F.T. isimli şahıs Macaristan uyruklu T.J.’nin (58) içerisinde 500 TL bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. İhbarı alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli şahsın eşkal bilgilerini tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken, 6 Ekim günü Vezneciler metro durağı karşısında turistleri izleyen şüpheli şahıslar olduğu ihbarı alındı. Polis ekipleri çalışmalarını genişleterek şahısları takibe aldı. Polis tarafından takip edildiğini fark eden şahısların kaçmaya başlamaları üzerine yaşanan kovalamaca neticesinde H.İ.P. ile F.T. isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan F.T. isimli yaşı küçük şahsın 26 Temmuz tarihinde meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi olduğu olduğu anlaşıldı.

Yakalanan şüphelilerden F.T. isimli şahıs aynı gün sevk edildiği savcılık tarafından, H.İ.P. isimli şahıs ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.