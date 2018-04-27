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27 Nisan 2018 Cuma 10:31

Fatih’te öldürülen Afgan gencin katil zanlıları Sultanbeyli’de yakalandı

Fatih’te öldürülen Afgan gencin katil zanlıları, cinayetten 2 gün sonra Sultanbeyli’de yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan katil zanlılarının da Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Fatih'te öldürülen Afgan gencin katil zanlıları Sultanbeyli'de yakalandı
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Fatih’te öldürülen Afgan gencin katil zanlıları, cinayetten 2 gün sonra Sultanbeyli’de yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan katil zanlılarının da Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Afganistan uyruklu N.P. (23), 17 Nisan Salı akşam saat 21.45 sıralarında Fatih Şeyhsuvarbey Mahallesi’nde bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayetin ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Afganistan uyruklu C.O. (20), Ş.H. (20) ve Y.A. (21) adlı 3 zanlı, güvenlik kameralarından yola çıkılarak tespit edildi.

Zanlıların izini Sultanbeyli Sinan Mahallesi’nde bir ikamette tespit eden emniyet güçleri, düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgularının ardından aynı gün adliyeye sevk edilen katil zanlısı 3 Afganlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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