Fatih’teki cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’te park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eren’in (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesilerek aracını gasp etmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralanmıştı. Eren, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracı gasp etmeye çalışan kişiyi engellemek için çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. Yaşanan kargaşa sonrası araç sahibini bıçaklayan kişinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.