Fatih’teki otel yangınında ağır yaralanan itfaiyeci şehit oldu

Fatih’te bir otelin sauna kısmında çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, şehit oldu.

Fatih’te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında bir Fransız turist hayatını kaybetmiş, itfaiye onbaşı Taner Çebi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiyeci Taner Çebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 yıldır itfaiyede görev yapan Çebi’nin hayat hikayesinde ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bir dönem Afganistan’da da itfaiyeci olarak görev yapan Çebi’nin aynı zamanda itfaiyenin dalgıç ekibinde görevli olduğu öğrenildi. Evli ve birisi 3 diğer 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi’nin, meslektaşları tarafından hayvansever biri olarak tanındığı belirtildi.