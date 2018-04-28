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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:02

Fatih’teki otel yangınında yaralanan itfaiyeci yaşam mücadelesi veriyor

Fatih’te bir otelin sauna kısmında çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Fatih’te bulunan özel bir hastanede tedavi gören Çebi’nin B rh pozitif kana ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Fatih'teki otel yangınında yaralanan itfaiyeci yaşam mücadelesi veriyor
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Fatih’te bir otelin sauna kısmında çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Fatih’te bulunan özel bir hastanede tedavi gören Çebi’nin B rh pozitif kana ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Dün, Fatih’te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında 1 Fransız turist hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye onbaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiyeci Taner Çebi’nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır itfaiyede görev yapan Çebi’nin hayat hikayesinde ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bir dönem Afganistan’da da itfaiyeci olarak görev yapan Çebi’nin aynı zamanda itfaiyenin dalgıç ekibinde görevli olduğu öğrenildi. Evli ve birisi 3 diğer 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi, meslektaşları tarafından hayvansever ve yardıma muhtaç olan insanlara da yardımcı birisi olarak yorumlanıyor.

Fatih’te bulunan özel hastanede yoğun bakımda tedavi edilen Çebi’nin B rh pozitif kana ihtiyacı olduğu da öğrenildi.
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