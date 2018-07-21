Fatih’teki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te cadde üzerinde yürüyen yabancı uyruklu şahsın iki kişi tarafından silahla öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yabancı uyruklu şahsın iki kişi tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildiği ardında da silahla vurulduğu görülüyor.

İstanbul Fatih’te cadde üzerinde yürüyen yabancı uyruklu şahsın iki kişi tarafından silahla öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yabancı uyruklu şahsın iki kişi tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildiği ardında da silahla vurulduğu görülüyor.

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi üzerinde gece saat 03.00 sırlarında yürüyen yabancı uyruklu bir şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahla öldürüldü. Cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yabancı uyruklu şahıs iki kişinin saldırısına uğruyor. Saldırganların şahsı, yerlerde sürükleyerek hırpaladığı görülüyor. Bir süre yabancı uyruklu şahsı darp eden saldırganlar ardından silahla ateş ediyor. Saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken saldırıya uğrayan şahsın ise cadde üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığı görülüyor. Şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Çok sayıda kişi bir anda saldırıya uğrayan şahsın çevresinde toplanıyor.