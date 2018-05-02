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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:44

Feci kaza güvenlik kamerasında

Amasya’da 12 Nisan’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kaza güvenlik kamerasında
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Amasya’da 12 Nisan’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Berat Alabuğa’nın (18) kullandığı 05 NC 479 plakalı motosikletin Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağı’nda Ali Osman K. (33) yönetimindeki 05 AE 244 plakalı otomobille çarpıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışma sonrası motosikletin üzerinden havaya uçan Alabuğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği, motosikletin arka kısmında oturan arkadaşı Furkan Mustafa Köroğlu’nun (19) ise yaralandığı kazada kaskın da yola fırladığı görüldü.
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