ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 19:17

Feci kaza güvenlik kamerasında

Bursa’da motosiklet ve otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Sahil yolunda ilerleyen Serkan Ü. idaresindeki 16 H 4050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah...

Feci kaza güvenlik kamerasında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da motosiklet ve otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Sahil yolunda ilerleyen Serkan Ü. idaresindeki 16 H 4050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah Ç.’nin kullandığı 16 FBN 28 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Ç. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Serkan Ü. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku