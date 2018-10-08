Feci kazada hayatını kaybeden kardeşler torağa verildi

Denizlide meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden kardeşler Berat (4) ve ağabeyi İsmet (9) memleketleri Bozkurt’ta toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Musa Günenç yönetimindeki otomobil, Denizli-Afyon karayolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü Musa, eşi Hafize ile çocukları İsmet (9), Berat (4) ve Berke (4) Günenç olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada, Berat olay yerinde hayatını kaybetti. İsmet ise tedavi edilmek üzere götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuklardan hayatını kaybeden Berat ve ağır yaralanan Berke’nin ikiz olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden kardeşler Berat ve İsmet, bugün Bozkurt ilçesindeki Hamidiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Musa’nın yoğun bakımda olduğu, eşi Hafize ve çocuklardan Berke’nin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.