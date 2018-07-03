Federal mahkeme, Trump yönetimine 100 göçmenin derhal serbest bırakmasını emretti

Federal mahkeme ABD Göç ve Gümrük Ajansı’na (ICE) göçmenlerin belirsiz süre için gözaltına alınmalarını durdurmasını ve uzun süredir gözaltında tutulan mültecilere duruşma hakkı verilerek derhal serbest bırakmasını istedi. Kararın, hiçbir üst düzey ICE memurunun iltica talebinde bulunan hiçbir göçmene şartlı tahliye hakkı vermemesi üzerine alındığı belirtildi.

Federal mahkeme ABD Göç ve Gümrük Ajansı’na (ICE) göçmenlerin belirsiz süre için gözaltına alınmalarını durdurmasını ve uzun süredir gözaltında tutulan mültecilere duruşma hakkı verilerek derhal serbest bırakmasını istedi. Kararın, hiçbir üst düzey ICE memurunun iltica talebinde bulunan hiçbir göçmene şartlı tahliye hakkı vermemesi üzerine alındığı belirtildi.

Son 18 ay içinde şartlı tahliyeyi reddeden herkesin gözaltında tutulduğu, bunların arasında 18 aydır gözaltında tutulan Haitili bir öğretmenin de bulunduğu kaydedildi.

Hakim, şartlı tahliyeyi bekleyen bütün iltica talebinde bulunanların davalarının tek tek görülmesini emretti.

Bir federal hakim olan James Boasberg, ABD yönetiminin iltica talebinde bulunan insanlara davranışıyla ilgili olarak kendi kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. Hakim James Boasber, ICE’a hitaben iltica talebinde bulunan göçmenlerin keyfi tutuklamalarına son vermesi emri verdi.

Boasberg, aynı zamanda hükümete, 1000 kadar iltica talebinde bulunan göçmene duruşma hakkı verilerek serbest bırakmasını emretti. Bu mültecilerin çoğunun davalarına bakılmaksızın aylarca hapiste tutulduğu kaydedildi. Mahkemenin bu kararının, sıfır tolerans politikasıyla Meksika sınırından göç eden mültecileri çocuklarından ayrıma kararından vazgeçen Trump yönetimine yeni bir darbe olarak yorumlandı.

Kararın, Amerika Sivil Hakları Birliği’nin hemen bütün iltica talebinde bulunan göçmenlerin Trump’ın başkanlığa başlamasından beri içeride tutulduklarını ortaya çıkarmasından sonra geldiği belirtildi.