Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 18 şüpheli mahkemeye adli kontrol şartıyla sevk edildi.
IHAAW113645-ASA/27-04-2018 - Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 18 şüpheli mahkemeye adli kontrol şartıyla sevk edildi. 27.04.2018 11:36:45 TSI NNNN