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12 Ekim 2018 Cuma 13:11

Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya’nın ByLock davasında mütalaa açıklandı

Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya’nın ByLock iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaya’nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'nın ByLock davasında mütalaa açıklandı
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Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya’nın ByLock iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaya’nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘ByLock’ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya’nın yargılanmasına devam edildi.İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kaya’nın yanı sıra avukatları Fatih Uzun ve Ali Rıza Dizdar hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından önceki celselerde resmi kurumlardan talep edilen belgeler mahkemeye ulaşarak dosyaya konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden mahkemeye gelen cevabi yazıda, Yasir Kaya’nın GSM hattına ait CGNAT verilerinde Bylock sinyali olduğu ancak yapılan incelemede kullanıcı adı, içerik ve mesajlaşma bulunmadığı ifade edildi.Ayrıca mahkemeye ulaşan yeminli bilirkişi raporunda, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede sanığın Bylock kullanımına veya FETÖ/PDY terör örgütüyle ile ilgili olabileceği değerlendirilen bir bulguya rastlanmadığı yer aldı.

Dosyaya ulaşan evrakların okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kaya’nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Duruşmada söz alan avukatlardan Ali Rıza Dizdar bilirkişi raporunun dikkate alınmasını talep ederken, avukat Fatih Uzun ise sadece CGNAT verileriyle ceza verilemeyeceği yönündeki Yargıtay kararlarına dikkat çekti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.
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