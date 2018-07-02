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02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:43

Fethiye’de 91 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 91 kaçak göçmen yakalandı.

Fethiye'de 91 kaçak göçmen yakalandı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 91 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilüzümlü Mahallesi’nde yol kenarında göçmen grubu olduğu ihbarı alan Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bölgede 26 Irak, 10 Suriye, 4 İran ve 2 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu’nda ise Yunan adalarına geçmek için bekleyen 4’ü kadın, 2’si çocuk 49 Irak uyruklu göçmen yakaladı. Ekipler tarafından minibüslere bindirilen kaçak göçmenler, Fethiye Anadolu Lisesi spor salonuna getirildi. Jandarma ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yaptığı çalışmada Iraklı, Filistinli ve İranlı kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Habur Sınır Kapısı’na gönderilirken, Suriyeli sığınmacılar da Muğla Göç İdaresine teslim edildi.
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