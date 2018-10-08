Fethiye’de 93 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na yolcu feribotu ile kaçmaya çalışan 93 kaçak göçmen, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik...

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na yolcu feribotu ile kaçmaya çalışan 93 kaçak göçmen, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotunu durdu.

Ekiplerin feribotta yaptıkları aramada 22’si çocuk, 30’u kadın Somali ve Irak uyruklu 93 kaçak göçmen yakalandı. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Öte yandan, kaçak göçmenler içerisinde yaşı küçük çocukların çok fazla olduğu gözlendi. Ekipler tarafından tekneye el konulurken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.