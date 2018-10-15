FETÖ adına toplantı yaptıkları iddiasıyla yakalanan şahıslar, suçlamaları reddetti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de FETÖ terör örgütü adına toplantı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3’ü tutuklu 7 şahsın yargılandığı davada tutuklu sanıklar, toplantının terapi amaçlı yapıldığını iddia etti.

Edinilen bilgilere göre, 4 Haziran 2018 tarihinde FETÖ şüphelisi psikolog F.Ç. tarafından Başiskele’de bulunan evinde düzenlenen bir toplantı sonrasında polis operasyonu ile 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ü F.Ç., A.Ö. ve S.Y. tutuklandı. Tutuklanmalarının ardından şahıslar Kocaeli Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçundan yargılanan Eski Deniz Binbaşı A.Ö. ile Eski Deniz Yüzbaşı S.Y., psikolog F.Ç., N.Ç., S.Ç, ve V.Y. ile avukatları bulundu. H.Ö. ise mazeretinden dolayı duruşmaya katılamadı. Davadan tutuklu olarak yargılanan şahıslar, toplantının psikolojik terapi amacıyla yapıldığını iddia etti.

“Terapi almak için gittik”

Duruşma ilk olarak ifade veren Gölcük Donanma Komutanlığı’ndan ihraç edilene kadar Binbaşı olarak görev yapan A.Ö., toplantıdaki birlikteliğin tamamen rastlantı olduğunu, eskiden de beraber çalıştığı iş arkadaşı ve komşusu olan S.Y.’nin aracılığıyla o eve gittiğini söyledi. A.Ö., F.Ç. hakkında daha önceden tanıdığını ve kendisinin de ailevi sorunları için destek aldığını dile getirdi. A.Ö., “H.Ö. benim eşim olur. 2007 yılında evlendik. Bazı sorunlarımız olduğu için internet üzerinden araştırma yaptık ve aile terapistliği yaptığını öğrendiğim F.Ç. ile iletişime geçtik. 2016 yılından itibaren F.Ç.’nin iş yerine 3-4 kez terapi almak için gittik” dedi.

Suç tarihinde neden evde olma sebeplerinin tanıdığı fakat uzun zamandır görüşemediği eski iş arkadaşı S.Y. ile bir fırının önünde karşılaşmak suretiyle aynı terapistten randevu aldığını öğrenmek olduğunu belirten A.Ö. “Suç tarihinde eşimle birlikte dışarıya çıktık. Fırından ekmek alıp dönerken S.Y. ve eşi ile karşılaştık. Konuşmamız sırasından F.Ç.’den randevu aldığını, oraya gideceğini söyledi. Zaten daha öncesinde F.Ç. hakkında bilgi vermiştim. S.Y. beni de davet etti ve bizim de soru sorabileceğimizi iletti. Bunun üzerine kendi arabamızı bırakıp, arkadaşımın arabasına bindik ve F.Ç.’nin ofis olarak da kullandığı ikametine gittik. Gittiğimiz sitede park sorunu olduğu için arabayı yolda bıraktık. Siteye doğru yürürken F.Ç. bizi kendi arabası ile aldı. Burada S.Y. ve eşi V.Y. 2 saate yakın terapi aldıktan sonra saatin geç olduğu için biz görüşmedik. Daha sonra çıktığımızda yanımızda S.Y.’nin bebeği olduğu için F.Ç. bizi arabası ile bıraktı. Biz arabadan indikten kısa bir süre sonra operasyon gerçekleşti” diye konuştu.

Hakkında ifade veren şahsı tanımadığını iddia etti

A.Ö., kendisinin daha önceden FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını, o gece evde bulunduğu iddia edilen F.Ç.’nin kardeşi S.Ç.’nin evde olmadığını ve hakkında ifade veren Y.K.’yi tanımadığını da dile getirdi.

“Mesleğimden dolayı bazı sorunlar vardı”

Meslekten FETÖ soruşturması sonrasında ihraç edilen Eski Yüzbaşı S.Y. ise ifadesinde planlanan aile terapisi için orada bulunduğunu, A.Ö. tarafından verilen ifadede belirtildiği gibi olayların geliştiğini, tutuklu sanık A.Ö.’yü Gölcük’te yaptığı görevde tanıdığını söyledi. S.Y., “Mesleğimden dolayı bazı sorunlar vardı. Kocaeli’ne geldiğimde fırının önünde A.Ö. ve eşi H.Ö. ile karşılaştık. Onlara randevudan bahsettim. Randevunun çok uzun sürmeyeceği için ise sonrasında beraber bir şeyler yapabileceğimizi belirttim” şeklinde konuştu.

Terapi sonrası operasyon düzenlendi

Terör örgütü liderliği ile suçlanan F.Ç. ise 2005 yılında psikolog danışman öğretmen olarak mezun olduğunu, 2006 yılında İstanbul Ümraniye’de bulunan ve sonrasında FETÖ soruşturmasında kapatılan Anafen Koleji’nde çalıştığını söyledi. Gerçekleşen ve FETÖ toplantısı olarak iddia edilen birliktelik için ifade veren F.Ç., “O gece hep beraber geldiler. S.Y. ve V.Y.’ye terapi uyguladım. Terapi sonrası onları götürdüm. Sonrasında ise operasyon gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Sahte kimlik ablasının eşine ait

Öte yandan, liderlik suçlaması bulunan F.Ç.’nin operasyon sırasında polis ekiplerine gösterdiği kimliğin, ablasının kocasına ait olduğunu ve polis ekiplerinin yaptığı aramada bulunduğunu dile getirdi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.