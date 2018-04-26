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26 Nisan 2018 Perşembe 17:20

FETÖ davasında şaşırtan tanık ifadesi

Bolu’da, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz’ın davasında tanık olarak dinlenen Vali Baruş’un koruma polisi, Vali’nin sanığa ‘Valiyi al deseler alacak mısın’ diye sorduğunu, sanığın...

FETÖ davasında şaşırtan tanık ifadesi
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Bolu’da, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz’ın davasında tanık olarak dinlenen Vali Baruş’un koruma polisi, Vali’nin sanığa ‘Valiyi al deseler alacak mısın’ diye sorduğunu, sanığın da ‘Valla Vali Bey yapacak bir şey yok’ dediğini söyledi.

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanık eski Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Türker Yılmaz ve avukatı katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bolu Valisi Aydın Baruş’un koruma polisi olarak görev yapan E.Ö., o gece yaşananları anlattı.

“Vali beyin kızdığını hatırlıyorum”

Türker Yılmaz’ın darbe girişiminin olduğu gece saat 03.00 sıralarında sivil olarak valilik makamına geldiğini söyleyen tanık E.Ö., “Sanık, makamda otomatik silahlı polisi görünce, vali beye ‘Sayın Valim böyle şeylere ne gerek var’ dedi. Vali Bey de kendisine televizyonu göstererek, ‘Görmüyor musun insanları öldürüyorlar’ şeklinde cevap verdi. İçeride Vali Bey sanığa darbe teşebbüsünden haberdar olup olmadığı konusunda sorular sormuştu. İçeriğini tam hatırlamıyorum ama Vali Beyin Yılmaz’dan aldığı cevaplar karşısında kızdığını hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

Tanık E.Ö.’nün ifadesinin ardından mahkeme başkanı Seyfi Han’ın, “Sanığın darbeye destek verdiği kanaatine nasıl ulaştın” sorusuna E.Ö., “Vali Beyin sanığa, ‘Valiyi al deseler alacak mısın’ şeklinde soru sorduğunu, sanığın da ‘Valla Vali Bey yapacak bir şey yok’ tarzında cevap verdiğini anımsıyorum. Bu cevabı duyunca gerilmiştim. O yüzden bu kanaate ulaştım” şeklinde cevap verdi.

Duruşma, dönemin İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya’nın da tanık olarak dinlenilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için 4 Temmuz’a ertelendi.
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