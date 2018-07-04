FETÖ davasında tahliye olan 5 kişi tekrar tutuklandı

Burdur’da FETÖ çatı davasından ayrılıp mütevelli heyet yöneticileri olmak suçundan yargılandıktan sonra tahliye edilen 5 kişi, dün görülen davada tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) çatı davasından ayrılıp ‘mütevelli heyet ve örgüt yönetmek’ suçundan yargılanan 2’si tutuklu 7 kişinin yargılanmasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Antalya’da tutuklu sanıklar Nuri A, Fedai İ, SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, geçtiğimiz hafta tahliye olan Memiş M, Halil Y, Yalçın K, Süleyman A. ve Mustafa İ. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mütevelli heyeti ve yöneticileri olarak yargılanan ve tahliye olan 5 kişi hakkında mahkeme heyeti tekrar tutuklama kararı verdi.

Geçtiğimiz hafta tahliye olan Memiş M, Halil Y, Yalçın K, Süleyman A. ve Mustafa İ. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanıp cezaevine gönderildi.