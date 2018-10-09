FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen’in 15 yıla kadar hapsi istendi

Ankara’da yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Selman Gülen ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde mahkemeye gelen evraklar okundu. Daha sonra söz hakkı verilen sanık Gülen, önceki ifadelerini tekrar ederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Gülen, ByLock kullanıcısı olduğunun tespitine ilişkin ise "Bu programı bana çevirilerle alakalı olarak Adnan Öztürk yükledi. Adnan Öztürk dışında kimse ile yazışmadım, görüşmedim, kimseyi de eklemedim" iddiasında bulundu.

Gülen’in beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek’e söz hakkı verildi. Esas hakkındaki mütalaasını veren Şimşek, soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen tüm delillerin sanık Gülen’in FETÖ’ye üye olduğunu gösterdiğini belirtti. Sanığın FETÖ elebaşının yeğeni olduğunu anımsatan Şimşek, örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu olan firari şüpheli Adnan Öztürk ile sanığın bağlantısının bulunduğunu bildirdi.

ByLock’a 137 kez girmiş

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’a değinen Şimşek, programın örgüt üyelerince kullanıldığını kaydederek, sanık Gülen’in de ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Gülen’in ByLock’u "selman812" kullanıcı adıyla 24 Ekim 2015’de yüklediğini ve 19 Şubat 2016’ya kadar da programı kullandığına dikkat çeken savcı, sanığın 137 kez ByLock’a erişim sağladığını kaydetti.

Şimşek, sanığın örgüt yöneticileri ve üyeleriyle ilişkisine değinerek, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile akrabalık bağı olmasının yanı sıra firari Adnan Öztürk ile bağlantısının bulunduğu anlaşılmıştır. Sanık, örgütsel faaliyetlere katılmasının yanı sıra örgüt içinde aktif bir şekilde rol almıştır. Sanık, örgüt liderinin talimatı üzerine Bank Asya’ya para yatırmıştır" dedi.

15 yıla kadar hapis istemi

Savcı Şimşek, bu deliller ışığında sanık Gülen’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinin sabit olduğuna dikkat çekerek, Gülen’in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve sanığın sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı mütalaasının ardından söz hakkı verilen Gülen ve avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları için ek süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gülen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.