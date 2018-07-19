Londra’da ev hapsi verilerek pasaportuna el konulan FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’in Bebek’teki Boğaz manzaralı yalısı görüntülendi.FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verilerek, pasaportuna el konulmuştu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iade talebi üzerine incelemeyi yapan Londra Mahkemesi, İpek’in Londra’dan ayrılmasını yasaklayarak, geceyi evinden başka bir yerde geçirmemesi kararı almıştı. Firari FETÖ sanığı İpek’in Bebek’te bulunan Boğaz manzaralı evi görüntülendi. Evin girişinde bulunan noktada bir de bekçinin olduğu görüldü.
FETÖ firarisi Akın İpek’in Bebek’teki yalısı görüntülendi
Londra’da ev hapsi verilerek pasaportuna el konulan FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’in Bebek’teki Boğaz manzaralı yalısı görüntülendi.