ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:05

FETÖ firarisi kadın tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

FETÖ firarisi kadın tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Y. (37), Erzurum’da yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük’e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku