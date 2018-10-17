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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:53

FETÖ il imamının eşine 6 yıl 7 ay hapis cezası

Aydın’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz aylarda sözde il imamı ile birlikte yakalanan eşine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ il imamının eşine 6 yıl 7 ay hapis cezası
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Aydın’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz aylarda sözde il imamı ile birlikte yakalanan eşine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2016’dan bu yana aranan ve geçtiğimiz aylarda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve sözde Aydın il imamı Abdülbekir Kalkan’ın eşi Arzu Kalkan, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. 2018/15 esas sayılı dosya ile yargılanan Arzu Kalkan’a hakkındaki FETÖ/YYD üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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