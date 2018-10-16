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16 Ekim 2018 Salı 13:43

FETÖ okulunda duvar saatine gizli kamera yerleştirmişler

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan örgüte ait güvenlik şirket çalışanı, “2007-2008 döneminde cemaat ait okullara askerler gelir, tehdit ederdi. Kılıçaslan Lisesi’ne müdürün isteği ile odasındaki duvar saatine gizli kamera taktık” dedi. Sanık, yargılandığı mahkemece beraat etti.

FETÖ okulunda duvar saatine gizli kamera yerleştirmişler
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Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan örgüte ait güvenlik şirket çalışanı, “2007-2008 döneminde cemaat ait okullara askerler gelir, tehdit ederdi. Kılıçaslan Lisesi’ne müdürün isteği ile odasındaki duvar saatine gizli kamera taktık” dedi. Sanık, yargılandığı mahkemece beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.Ş.B. ile avukatı hazır bulundu. FETÖ’ye ait İtimat Güvenlik Şirketi’nde çalışan, örgüte ait Kılıçaslan Lisesi’nde okul müdürünün odasındaki duvar saatine gizli kamera taktığı ve Bank Asya’da hesabı olduğu iddiaları ile tutuksuz yargılanan S.Ş.B., “Okulun kamera işlerini biz yapıyorduk. Normal kamera ve gizli kamera taktık. Müdürün isteğiyle oldu. Bir askerin okula gelip tehdit ettiğini söylemişti, o yüzden duvar saatine gizli kamera taktık. Sadece müdürün bilgisayarında, müdür kontrolündeydi. Yelkenoğlu Lisesi’ne kim taktı bilmiyorum. Ben bu okula taktım. ‘Tak’ dediler taktım, ‘sök’ dediler söktüm. Orada çalıştığım için de Bank Asya hesabı açtılar” diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Z.T. ise “2007-2008 dönemiydi. Okullarda askeri vesayetin yoğun olduğu bir dönemdi. Askerler okullara gelerek müdürlerden öğrenci listelerini istemişler. Müdürler de kendini sağlama almak için kamera taktırdılar. Ses kayıt cihazları da müdürün kontrolündeydi. Sadece cemaate ait okullarda olurdu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.Ş.B.’ye üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
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