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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:10

FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Balıkesir’de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 7 ili kapsayan FETÖ/PDY operasyonunda 21 FETÖ şüphelisi yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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Balıkesir’de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 7 ili kapsayan FETÖ/PDY operasyonunda 21 FETÖ şüphelisi yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışması ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir, İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Tunceli, Gaziantep illerinde ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla aran 27 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, 6 firari şüphelinin yakalanası çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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