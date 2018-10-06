FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Balıkesir’de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 7 ili kapsayan FETÖ/PDY operasyonunda 21 FETÖ şüphelisi yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Balıkesir’de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 7 ili kapsayan FETÖ/PDY operasyonunda 21 FETÖ şüphelisi yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışması ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir, İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Tunceli, Gaziantep illerinde ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla aran 27 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, 6 firari şüphelinin yakalanası çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.