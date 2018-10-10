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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:56

FETÖ operasyonu kapsamında 1 şahıs adliyeye sevk edildi

Karabük merkezli 6 ilde geçtiğimiz hafta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında sorgusu tamamlanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonu kapsamında 1 şahıs adliyeye sevk edildi
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Karabük merkezli 6 ilde geçtiğimiz hafta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında sorgusu tamamlanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat’ta geçtiğimiz hafta eş zamanlı operasyon düzenleyerek 1’i kadın 5 şahsı gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.I., A.K. ve H.A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, F.Ö ise tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında İstanbul’da yakalanarak Karabük’e getirilen A.T.’nin (26) emniyette 2 gün süren sorgusu tamamlandı. Yapılan tespitte adına kayıtlı 3 ayrı örgütün şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi.
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