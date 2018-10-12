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12 Ekim 2018 Cuma 19:09

FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli Bingöl, Hatay, Erzurum ve Sivas’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ’nün gizli iletişim ağı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerden 2’si etkin pişmanlıktan faydalanıp adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 kadın şüpheli ise küçük çocuklarının olması nedeniyle adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan 1 kişi, sağlık kontrolünün ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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