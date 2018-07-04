ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00

FETÖ operasyonunda 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda...

FETÖ operasyonunda 3 zanlı adliyeye sevk edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.P. (27), H.Y.K. (24) ve A.A.D. (23) isimli şüphelilerin Karabük Üniversitesinde okudukları dönemde örgüt içerisinde Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) görevlerinde bulundukları belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku