Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.P. (27), H.Y.K. (24) ve A.A.D. (23) isimli şüphelilerin Karabük Üniversitesinde okudukları dönemde örgüt içerisinde Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) görevlerinde bulundukları belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
FETÖ operasyonunda 3 zanlı adliyeye sevk edildi
Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda...