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18 Ekim 2018 Perşembe 10:22

FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde aktif görev yapan FETÖ’cülere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şahıs yakalandı.

FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde aktif görev yapan FETÖ’cülere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt üyesi olduğu ve örgüt içerisinde aktif görev aldığı, örgüt evlerinde ağabeylik yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde İstanbul, İzmir, Bursa ve Sivas’ta ev ve iş yeri olmak üzere 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında avukat ve emlakçı şahısların da olduğu 5 zanlı yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüte ait doküman, dijital materyal ve kitap da ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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