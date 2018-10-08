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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:13

FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek, biri kadın 5 kişiyi örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına almıştı. Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahsılardan F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.I., A.K. ve H.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.T.’nin ise emniyette sorgusu sürüyor.
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