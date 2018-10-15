FETÖ şüphelisi kadın Erzurum’da yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli kadın Erzurum’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli kadın Erzurum’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan ve firari olan S.Y. (37) Erzurum’ da gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı olan By-Lock kullanıcı olduğu belirlenen 37 yaşındaki şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Karabük’e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli S.Y. adliyeye sevk edildi.