Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli kadın Erzurum’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan ve firari olan S.Y. (37) Erzurum’ da gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı olan By-Lock kullanıcı olduğu belirlenen 37 yaşındaki şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Karabük’e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli S.Y. adliyeye sevk edildi.
FETÖ şüphelisi kadın Erzurum’da yakalandı
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli kadın Erzurum’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...