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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:19

FETÖ şüphelisi kadın Erzurum’da yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli kadın Erzurum’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

FETÖ şüphelisi kadın Erzurum'da yakalandı
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli kadın Erzurum’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan ve firari olan S.Y. (37) Erzurum’ da gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı olan By-Lock kullanıcı olduğu belirlenen 37 yaşındaki şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Karabük’e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli S.Y. adliyeye sevk edildi.
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