FETÖ tutuklusu eski Bursa Valisi Şahabettin Harput tahliye edildi

FETÖ’ye yönelik davada tutuklu bulunan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, ilerleyen yaşı nedeniyle 50 bin TL kefaletle tahliye oldu. İşlemleri tamamlanan Harput, tutuklu olduğu Kandıra Cezaevi’nden siyah cam filmli araçla çıkarıldı.

FETÖ’ye yönelik davada tutuklu bulunan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, ilerleyen yaşı nedeniyle 50 bin TL kefaletle tahliye oldu. İşlemleri tamamlanan Harput, tutuklu olduğu Kandıra Cezaevi’nden siyah cam filmli araçla çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında hakkında 50 bin lira kefaletle tahliye kararı verilen eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Harput, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından siyah cam filmli bir otomobile bindirilerek cezaevinden çıkarıldı.