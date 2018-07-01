FETÖ tutuklusu Zeki Güven, cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu Zeki Güven, Sincan 1 Nolu F tipi cezaevinde tutukluydu. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Güven’in en son görevi Bolu Emniyet Müdür yardımcılığıydı. Eskişehir’de yakalanan Güven, saat 18.30 civarında koğuşunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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