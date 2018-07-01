FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu Zeki Güven, Sincan Cezaevi’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu Zeki Güven, Sincan 1 Nolu F tipi cezaevinde tutukluydu. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Güven’in en son görevi Bolu Emniyet Müdür yardımcılığıydı. Eskişehir’de yakalanan Güven, saat 18.30 civarında koğuşunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
FETÖ tutuklusu Zeki Güven, cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etti
FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu Zeki Güven, Sincan Cezaevi’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.