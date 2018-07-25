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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:12

FETÖ üyeleri hücre evinde toplantı yaparken yakalandı

Eskişehir’de hücre evlerinde toplantı halindeyken yakalanan 8 FETÖ/PDY üyesinden 4’ü tutuklandı.

FETÖ üyeleri hücre evinde toplantı yaparken yakalandı
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Eskişehir’de hücre evlerinde toplantı halindeyken yakalanan 8 FETÖ/PDY üyesinden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 8 şüphelinin 5 ayrı adresteki hücre evinde olduğunu belirledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında ByLock kullanıcısı, havacı subaylar sorumlusu, sohbet sorumlusu gibi örgütte faal görevde bulunan şüphelilerin yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı. Hücre evinde toplantı halindeyken gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ilaç kutularına gizlenmiş yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Hasan Yaradanakul, Ahmet Gündüz, Ferdi Demirtaş ve Hatice Cengiz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından soruşturmalarının devam ettiği İzmir ve Ankara’ya gönderildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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