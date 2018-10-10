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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:30

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 2’si kadın 10 kişi yakalandı

Kütahya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2’si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 2'si kadın 10 kişi yakalandı
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Kütahya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2’si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen aralarında esnaf, mesleklerinden ihraç edilmiş öğretmen ve hemşirelerin de olduğu 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, N.T. ve M.M. isimli kadınlar ile S.K., İ.A., M.Ö., Y.Y., M.F.K., A.Ş., M.I. ve Ü.N. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, bazı zanlıların, ByLock kullandıkları belirlendi.
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