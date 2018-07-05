FETÖ zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütüne üye olma suçundan 1’i kadın iki kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.E.G. (24) isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Karabük’te düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen M.E.G. (24) isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize...

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