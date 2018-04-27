FETÖ’cü, İnterpol tarafından Azerbaycan’dan Türkiye’ye iade edildi

Örgütün yurtdışı yapılanmasındaki Mustafa C., Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyeliğinden aranıyordu. FETÖ/PDY’nin yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan bu akşam Türkiye’ye iade edildi.

Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan bu akşam Türkiye’ye iade edildi.

Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan bu akşam Türkiye’ye iade edildi.Örgütün yurtdışı...

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