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27 Nisan 2018 Cuma 22:45

FETÖ’cü, İnterpol tarafından Azerbaycan’dan Türkiye’ye iade edildi

Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan bu akşam Türkiye’ye iade edildi.Örgütün yurtdışı...

FETÖ'cü, İnterpol tarafından Azerbaycan'dan Türkiye'ye iade edildi
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Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan bu akşam Türkiye’ye iade edildi.

Örgütün yurtdışı yapılanmasındaki Mustafa C., Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyeliğinden aranıyordu. FETÖ/PDY’nin yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa C., İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan bu akşam Türkiye’ye iade edildi.
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