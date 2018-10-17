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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:20

FETÖ’den 1 asker tutuklandı, 4 askere adli kontrol

Samsun merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 5’i Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanırken, 4 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den 1 asker tutuklandı, 4 askere adli kontrol
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Samsun merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 5’i Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanırken, 4 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3’ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11’i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5’i TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanırken, 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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