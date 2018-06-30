FETÖ’den 12 askeri personel gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 13 farklı ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına aldındı.

Alına bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, hava ve jandarma kuvvetlerine mensup astsubay, uzman çavuş ve askeri mahrem imamlara yönelik bugün 13 farklı ilde eş zamanlı yapıldı. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital eşyalara el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltıların devam edeceği öğrenildi.