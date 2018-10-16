FETÖ’den 8 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, “silahlı terör örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık Harun G. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Şenol D., Nuray A., Cemal B., Şükrü B., Ekrem G., Sedat B. ve Yüksel A. ile avukatları katıldı.

Artvin Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık Harun G., HTS kayıklarının gelmesinden sonra ayrıntılı bir şekilde savunma yapacağını belirterek, “Benden telefonum ve bilgisayarım alındı. İncelenmek üzere Trabzon’a gönderildi. 20 aydır incelemesi devam ediyor. Bunun tarafıma iade edilmesini istiyorum” dedi.

Erzurum’da iken açığa alındığını ve üç ay sonrada ihraç olduğunu anlatan Harun G., “Sonra tutuklandım. 10 aydır tutukluyum. Eşim çalışmıyor, mağduruz. Bu gerekçelerden ötürü tutuksuz yargılanmak istiyorum” diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi sanık Nuray A. ise, duruşmaya Çorum’dan SEGBİS sistemiyle katıldı. Savunmasında yapıyla ilgili bilgiler veren Nuray A., örgütle bağının bulunduğunu ve örgütün haberleşme programı olan ByLock’u da kullandığını kabul etti.

Mahkeme heyeti, sanık Nuray A.’ya etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun G.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin de giderilmesi için duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.

Mahkeme heyeti, Sedat B.’ye beraat kararı verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için Ekrem G., Yüksel A., Şenol D., Cemal B. ve Şükrü B.’ye ait duruşmaları da 12 Şubat tarihine erteledi.