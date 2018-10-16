Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir emekli astsubay Samsun’da yakalandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandığı ileri sürülen emekli astsubay N.Ç.’yi (50) Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bugün yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.Ç.’nin Elazığ’a gönderileceği öğrenildi.
FETÖ’den aranan emekli astsubay Samsun’da yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir emekli astsubay Samsun’da yakalandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube...