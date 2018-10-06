FETÖ’den aranan karı koca, Kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ / PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan karı koca, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ / PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve Gaziantep’te saklandıkları bilgisi alınan karı koca iki şüpheli şahıs, Zeytinli mahallesinde bulunan bir ikametin çatısından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edilecek.