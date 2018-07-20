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20 Temmuz 2018 Cuma 14:23

FETÖ’den aranan komiser İstanbul’da yakalandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aranan komiser İstanbul’da yakalandı.

FETÖ'den aranan komiser İstanbul'da yakalandı
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Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aranan komiser İstanbul’da yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Komiser Y.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun’da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenilen Y.S.’nin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı ileri sürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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