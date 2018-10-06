Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve görevinden ihraç edilen eski polis memuru yakalandı.Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda ’silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve ByLock kullanıcısı olan eski polis memuru yakalanarak, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
FETÖ’den aranan polis Erzurum’da yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve görevinden ihraç edilen eski polis memuru yakalandı.